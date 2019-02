THIENE – Giunta Casarotto, l’assessore Binotto lascia

A poco più di un anno e mezzo dal suo insediamento la Giunta Casarotto é chiamata ad un suo riassetto. Alcune scelte personali dei singoli componenti di Giunta vedono perciò il Sindaco chiamato a una ridistribuzione interna delle competenze.

Scelte personali, che investono in primis l’Assessore Anna Binotto che, dopo aver concluso con successo il ciclo di studi universitario, si è orientata verso il mondo del lavoro, in un impegno importante che non le permette di conciliare le due attività.

“È un grande dispiacere per me lasciare questo impegno amministrativo – afferma Anna Binotto -. In questo periodo sono tante le persone che ho conosciuto, le esperienze che ho vissuto, i problemi che ho affrontato e le soddisfazioni che ho raccolto. Purtroppo sono una persona a cui piace fare le cose solo se riesce a farle bene, e con il mio nuovo impegno lavorativo non sono più in grado di far fronte agli impegni amministrativi. Ho quindi deciso di fare un passo indietro in modo che tutto possa funzionare al meglio. Ringrazio tutti coloro che due anni fa mi hanno aiutata a raggiungere questo risultato: gli uffici e tutto il personale del Comune di Thiene, che mi hanno accolta con grande stima, ma anche con tenerezza, i miei colleghi di Giunta che mi hanno accompagnata in questo percorso con grande disponibilità. Infine, permettetemi un grande grazie al nostro Sindaco, che per primo ha creduto in me e che mi ha dato l’onore di partecipare alla vita amministrativa della nostra città. Sperando sia solo un arrivederci, auguro un buon lavoro a chi rimane ed un buon cammino a chi sarà chiamato a sostituirmi in Giunta”.

Anna Binotto, Assessore alle Politiche Giovanili, Turismo, Biblioteca Civica, Urban Center e Gemellaggi della Giunta Casarotto, ha dunque rimesso nelle mani del Sindaco, mercoledì 13 febbraio scorso, il proprio mandato. Esce così dalla squadra di Casarotto Anna Binotto. Da un anno esatto però anche il suo collega di Giunta Andrea Zorzan ha un nuovo lavoro a tempo pieno che ha ridotto la sua disponibilità temporale per seguire le molte deleghe che a giugno del 2017 erano state a lui attribuite. Pertanto, con l’occasione delle dimissioni dell’Assessore Binotto, il Sindaco Casarotto ha ritenuto opportuno di procedere con una nuova ridistribuzione di alcuni referati. A succedere alla Binotto il Sindaco ha chiamato Anna Maria Savio, attualmente consigliere comunale.

Il nuovo assetto vede tornare al Vice Sindaco, Maria Gabriella Strinati, accanto a Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti e Mense Scolastiche, Istituto Musicale Veneto “Città di Thiene” e Rapporti con le Associazioni Culturali, anche alcuni ambiti dei quali si era già occupata nel primo mandato di Casarotto, ovvero le Politiche Giovanili, la Biblioteca Civica e l’Urban Center.

Al neo Assessore Anna Maria Savio sono assegnati, oltre a Turismo e Gemellaggi ricoperti in precedenza da Anna Binotto, i Servizi alla Persona e alla Famiglia, i Rapporti con le Associazioni del Volontariato Sociale ed Integrazione (prima di competenza dell’assessore Zorzan), nonché lo Sportello Donna e le Pari Opportunità, per omogeneità di materia, prima assegnate all’assessore Strinati.

L’Assessore Andrea Zorzan, che passa dunque alla collega il Sociale, continua il proprio impegno amministrativo nell’area strategica dei Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Arredo Urbano, Cimitero, Protezione Civile, Ambiente, Edilizia Scolastica, Edilizia Privata e SUAP, Viabilità, Politiche Energetiche, Contratti, Espropriazioni e Gare e Rapporti con i Comitati di Quartiere.

Nessuna variazione, invece, per Giampi Michelusi, Assessore allo Sport e Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni Sportive e del Tempo Libero, Aeroporto, Servizi Demografici, URP, Innovazione Tecnologica, Gestione e cura del Patrimonio ed Agricoltura, e per Alberto Samperi, Assessore al Bilancio, Finanze, Tributi ed Economato, Commercio ed Animazione del Centro Storico, Sicurezza, Lavoro ed Impresa, Progetti Integrati Sovracomunali e Bandi Europei e Personale.

Il Sindaco mantiene per sé gli Affari Generali, Rapporti Istituzionali, la Programmazione delle attività socio-sanitarie nei rapporti con l’Azienda Ulss 7 Pedemontana, le Società Partecipate, l’Avvocatura Civica, il Polo Catastale, la Politica del Territorio e Urbanistica, la Comunicazione Istituzionale e l’Edilizia Residenziale Pubblica.

Con la nomina ad assessore, Anna Maria Savio decade per legge dalla carica di consigliere comunale, lasciando il posto a Roberta Marin.

“Nel ringraziare Anna Binotto – dichiara il Sindaco – per il prezioso lavoro sin qui svolto e augurandole ogni bene nel suo importante ruolo lavorativo, saluto Anna Maria Savio per aver accettato la nomina ad assessore e sono certo che saprà subito integrarsi nella nostra squadra di Giunta. Auguro a lei buon lavoro, come pure dò il benvenuto in Consiglio Comunale alla nuova consigliere Roberta Marin”.