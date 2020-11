Tetto in fiamme: fuoco partito dalla canna fumaria

La notte scorsa, tra sabato e domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Costapiana di Sotto a Valli del Pasubio per l’incendio tetto di un’abitazione disposta su due piani: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Schio, Vicenza, Arzignano, Thiene (volontari) con 3 autopompe, 2 autobotti e 18 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme del tetto ventilato, riuscendo a evitare il coinvolgimento dell’intera abitazione. L’incendio ha interessato tutta la copertura della casa con danni anche al piano sottostante. Le cause delle fiamme probabilmente causate da una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono terminate poco dopo le 4.