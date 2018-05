SPECIALE ELEZIONI VICENZA – Pertegato (Lista Cicero-Rucco Sindaco): “Variante Pasubio-Viale del Sole? La prova dell’inaffidabilità del centrosinistra”

“La penosa vicenda della variante alla SP 46 è prova dell’inaffidabilità del centrosinistra vicentino. A distanza di mesi dai roboanti annunci del sindaco Variati, le ruspe sono ferme e nessuno osa ipotizzare date di inizio e, soprattutto, fine lavori.”. Anna Pertegato, candidata della lista CICERO impegno a 360°, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Rucco, interviene sul cantiere e sui lavori per la realizzazione della variante a strada Pasubio e viale del Sole. “La capacità di un’amministrazione si misura soprattutto sulla capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini. Dieci anni di governo di centrosinistra hanno portato solo ad una politica degli annunci, creati ad arte per coprire anni di immobilismo. La variante alla SP 46 è simbolo, nel silenzio delle ruspe e nei cantieri deserti, di come l’iter delle opere, dopo il roboante annuncio iniziale, sia abbandonato a se stesso dagli amministratori di questa città. La concretezza e la capacità, in tema di infrastrutture, della lista CICERO è l’antidoto a questo centrosinistra che di Variati, Dalla Pozza e Balbi è l’erede ed il prosecutore. Chiediamo ai Vicentini di interrogarsi e di riconoscere e distinguere chi ha amministrato la città con annunci da chi, invece, con soluzioni, concretezza e risultati. Non occorre, come dice Dalla Rosa, interrogare i cittadini per sapere quale siano le opere prioritarie: la variante di strada Pasubio è una priorità da sempre, completamente disattesa dal centrosinistra.

Il nostro impegno sulla SP 46 sarà invece totale: vigilanza continua sull’esecuzione delle opere, dialogo costante con il territorio, pressione e monitoraggio sull’iter dell’infrastruttura più attesa dalla città, unica soluzione per ridare qualità della vita al Villaggio del Sole e a Maddalene.”.