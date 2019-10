Servizio tributi, da lunedì 14 ottobre in contra’ San Marco

Nell’ambito del progetto di ridistribuzione degli uffici comunali della sede in viale Torino 19, la prossima settimana è previsto il trasloco del servizio Tributi e dell’ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari.

Da lunedì 14 ottobre i Tributi apriranno nell’ex sede del Coreco in contra’ San Marco 26, mentre l’ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari al secondo piano di Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26.

Per garantire un funzionale trasferimento, tutti gli uffici interessati saranno chiusi al pubblico da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre.

Nei giorni di chiusura, solo per la consegna delle pratiche relative all’installazione di impianti pubblicitari, sarà possibile rivolgersi alla segreteria del servizio Mobilità e trasporti (mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 16.30 alle 18). Le pratiche urgenti relative al servizio Tributi potranno essere trasmesse via email scrivendo a tributi@comune.vicenza.it o via pec all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Nelle rispettive nuove sedi gli uffici del servizio Tributi e l’ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari manterranno i consueti orari di apertura e numeri di telefono.