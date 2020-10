Scuole vicentine, partiti i tamponi rapidi: 8 positivi in 24 ore

Sono 8 i positivi sui primi test rapidi che l’Ulss ha iniziato ieri a eseguire nelle scuole vicentine: il referto, pronto dopo un quarto d’ora, ha segnalato positività in alcuni studenti dell’Istituto Giuriolo, della scuola di via Prati, del liceo classico Pigafetta. Oggi si comincia anche ad Arzignano e a Valdagno. Avere la risposta in tempi brevissimi, previo il consenso dei genitori, permette di non dover per forza sospendere le attività didattiche e lavorative e di bloccare ragazzi, insegnanti e genitori.