Scuole, concluso il monitoraggio delle attrezzature esistenti nelle aree gioco

Si è concluso il monitoraggio delle attrezzature ludiche (casette di legno, scivoli, altalene, strutture a torre, sabbiere, etc…) e delle parti ausiliarie delle aree gioco dei giardini scolastici del Comune di Vicenza.

Le indagini, a cura di Non solo arredo di Padova, hanno permesso di stilare un report complessivo con la ricognizione della situazione attuale delle aree gioco dei giardini scolastici in base alle normative sulla sicurezza, restituendo una fotografia generale delle dotazioni e degli spazi gioco in vista di un piano di manutenzione che, entro fine anno, interesserà tutte le scuole comunali della città per un importo complessivo di 200 mila euro.

L’annuncio è dell’assessore alla formazione Cristina Tolio e dell’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero che, questa mattina, si sono recati in sopralluogo al giardino scolastico dell’asilo nido Piarda, in contra’ della Piarda 10.

“A inizio mandato, quando ho iniziato il mio tour per asili nido e scuole dell’infanzia, ho riscontrato parecchie criticità nei giardini scolastici – ha spiegato l’assessore alla formazione Cristina Tolio –. Grazie a questo tipo di indagini, che ho voluto fortemente, è stato possibile evidenziare i rischi presenti nelle giostrine. La giunta mi ha sostenuto in questo progetto di riqualificazione di tutti giardini scolastici: è la prima volta che un’amministrazione attua un’iniziativa del genere. A breve sarà predisposta la gara e poi, entro fine anno, daremo il via alla sostituzione completa delle giostre per una spesa complessiva di 200 mila euro”.

“Sono quasi 50 le attrezzature da sostituire nei giardini scolastici della città – ha precisato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Con una spesa di 6 mila euro circa abbiamo affidato l’incarico di monitoraggio delle strutture presenti nelle aree gioco delle scuole a un’azienda specializzata perchè potesse individuare le criticità esistenti. In base a questa indagine molto puntuale e capillare, è stato possibile ottenere un report dove ogni giostrina viene analizzata in base alle sue caratteristiche e classificata in base al tipo di rischio: basso, e quindi che non necessita di intervento; medio, dove è necessario intervenire magari in modo puntuale; e alto, dove è opportuna la sostituzione. Faremo di tutto per accelerare le procedure in modo che gli interventi prendano il via il prima possibile e, comunque, entro fine anno”.

Ad essere interessati dal servizio di ispezione delle aree gioco sono stati 10 asili nido (Piarda, San Rocco intergrato, Ferrovieri, San Lazzaro integrato, Rossini integrato, Calvi, Turra, Giuliari integrato, Villaggio del Sole integrato e Ipab Salvi), 16 scuole dell’infanzia comunali (Giuliari, San Gaetano, Fogazzaro, L.F.Tretti, Sasso, Peronato, Dal Sasso, Palladio, Rossini, Rumor, Azzalin Pirazzo, M.e N. Trevisan, O.Tretti, Molino, Casale, P.Trevisan) e 14 scuole dell’infanzia statali (Burci, Campedello, Piccoli, Don A.Magrini, Agazzi, San Pio X, Malfermoni, Stalli, Lattes, San Francesco, M.Polo, K. Trevisan, Lampertico, Collodi, Peep Laghetto).

Il monitoraggio ha permesso di individuare, per ogni giardino scolastico ispezionato, le strutture che necessitano di manutenzione straordinaria o sostituzione.

Entro fine anno, quindi, prenderanno il via i lavori di riqualificazione delle aree gioco dei giardini scolastici di tutte le scuole comunali della città per un importo complessivo di 200 mila euro. Oltre alla manutenzione e messa in sicurezza delle attrezzature esistenti con l’adeguamento alla normativa vigente, saranno anche sostituiti quelli non adatti o non più a norma e installati nuovi giochi.

Il monitoraggio è stato allargato anche ad alcuni parchi gioco di recente realizzazione, quali quelli di Debba, San Pietro Intrigogna, strada di Bertesina, Parco Città, strada Saviabona, via Dall’Acqua, via Don Lora e Polegge.