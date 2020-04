Scuola: maturità con una sola prova. Da settembre con banchi singoli e su turni?

In classe con la mascherina, su turni e ognuno seduto da solo al suo banco: si entra a scuola rigorosamente dopo essersi lavati le mani con un igienizzante a disposizione di tutti all’ingresso. Potrebbero essere così le giornate dei ragazzi che, dal 1 settembre, torneranno a scuola. Ma non tutti insieme: l’idea al vaglio degli istituti, infatti, è di organizzare almeno le prime settimane con turni tra gruppi di studenti. Perché la parola d’ordine è sempre la stessa: distanziamento.

A cominciare dagli esami di maturità previsti per il 17 giugno con una sola prova orale: «cercheremo ha spiegato ieri sera il premier- di fare gli esami in presenza, in sicurezza». E in sicurezza dovrà essere il rientro in classe, a settembre, per 8 milioni di studenti con tutte le misure di protezione necessarie per sentirsi al sicuro. Un obiettivo da raggiungere per milioni di famiglie italiane alle prese con le paure legate al contagio da Covid-19 e con le difficoltà legate alla possibile ripresa del lavoro.



Ma non sarà semplice: mancano 4 mesi alla riapertura delle scuole e questo tempo servirà agli istituti ad organizzare un piano di rientro ad alta sicurezza. Impossibile infatti pensare di tornare in aula con 20-25 ragazzi seduti l’uno al fianco dell’altro. La distanza di oltre un metro tra le persone va assicurata sempre. Anche in classe.

Come sarà possibile raggiungerla? Dividendo le classi in gruppi da massimo 15 ragazzi. I ragazzi si siedono ognuno al suo banco, distanziati all’interno dell’aula in base alle norme che verranno stabilite a breve. Ma comunque si pensa ad uno spazio compreso tra uno e due metri. Il docente fa lezione in cattedra, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza, ma potrebbe avere al suo fianco una novità a cui molti ragazzi si sono abituati nelle ultime settimane: una telecamera in classe. Per quale motivo? Per andare in streaming con il resto della classe rimasto a casa.

Tra le ipotesi al vaglio c’è la possibilità di organizzare le settimane alterne per gruppi di ragazzi. Per ampliare la disponibilità delle aule nelle singole scuole, che potrebbero poi essere messe a disposizione degli istituti che fanno parte della stessa rete territoriale, si sta valutando la possibilità di creare nuovi spazi andando a dividere corridoi o aule più grandi: l’idea è quella di sfruttare pareti removibili che poi verrebbero tolte non appena terminata l’emergenza.