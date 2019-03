Scontro tra 2 auto in via Baccarini, autista positivo all’alcoltest

Sabato pomeriggio alle 14.55 circa due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Baccarini, per il rilievo di un sinistro stradale con feriti. Il conducente di una Polo, proveniente da via Vicenza e diretto verso il centro di Schio, giunto all’altezza della curva destrorsa presente nei pressi dello spaccio Orteco ha perso il controllo del veicolo andando ad invadere totalmente la corsia di marcia opposta collidendo frontalmente con la parte anteriore sinistra di un’Alfa Romeo che circolava regolarmente. Il conducente della Polo è stato soccorso dal 118 e trasportato all’Ospedale Alto Vicentino di Santorso per le cure necessarie: dai primi accertamenti è risultato positivo all’assunzione di sostanze alcoliche.