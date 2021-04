Scontro in rotatoria: 23enne finisce contro un’auto e un muretto: ferito

Alle ore 13.40 circa di lunedì 12 aprile due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via della Potara a Schio, all’incrocio con via L. Da Vinci per il rilievo di un incidente con feriti.

Una FIAT 600 condotta da un 23enne di Schio, proveniente da via Della Potara lato Piane, è giunta alla rotatoria con via L. Da Vinci e, nell’eseguire la manovra di svolta verso sinistra, ha perso il controllo del proprio mezzo andando ad urtare contro la parte anteriore sinistra di un autocarro Nissan (condotto da un 52enne di Schio) che in quel momento si era arrestato al semaforo poiché la lanterna luminosa emetteva luce rossa per la propria direzione di marcia. Di seguito rimbalzava verso la parte sinistra della carreggiata, percorrendo tutta l’aiuola rialzata spartitraffico ivi presente, per poi concludere la marcia contro il muretto di confine dell’ex Ospedale “DE LELLIS”, danneggiandolo seriamente. Illeso il conducente dell’autocarro mentre il 23enne veniva trasportato con ambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, per gli accertamenti del caso