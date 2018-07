BASSANO/ROSÀ – Bimbo ivoriano di tre anni annega nel canale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla paginaPer essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 16

Il bimbo, nato in Algeria, abitava con la famiglia in una casa per i migranti, Casa Colori, gestita da dei volontari e ha un altro fratellino più piccolo. Sembra che soffrisse di una forma di autismo. I genitori sono assisti da un mediatore culturale e uno psicologo dell’Ulss.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15

Il bimbo ivoriano di tre anni, Kelli, scomparso in tarda mattinata, è stato trovato alle 14.20 privo di vita nel canale della roggia “Vica”, a Rosà, a 5 km dalla zona della sparizione. Secondo le prime indiscrezioni il piccolo corpicino, incastrato sotto un piccolo ponticello, è stato trovato da un dipendente del Consorzio di Bonifica del Brenta. Per recuperare la salma è stato necessario abbassare il livello dell’acqua della roggia. Sul posto Vigili del Fuoco e medico legale.

ORE 12

Un bambino di 3 anni è scomparso stamane poco dopo le 11 a Bassano del Grappa. Il bimbo, di origini ghanesi, secondo quanto riferiscono i genitori, stava giocando nel giardino di casa in via Prosdocimo e poi non si è più visto. Subito hanno avvisato le forze dell’ordine e sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco con elicottero e sommozzatori. Il timore è che possa essere scivolato nel vicino Brenta.