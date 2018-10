SCHIO – Ubriaco alla guida, rifiuta l’alcoltest: denunciato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Guidava completamente ubriaco e, fermato per un controllo, non ha voluto fare l’alcoltest. Una pattuglia del Comando dei Carabineri di Schio nei giorni scorsi ha fermato per un controllo E.H.M., 40 anni, a bordo della propria autovettura. Completamente ubriaco, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Le forze dell’ordine hanno quindi provveduto a ritirargli la patente e sequestrare il veicolo. L’uomo infine è stato opportunamente denunciato.