SCHIO – Tutta l’innovazione di Tron in una videoinstallazione

Fino al 3 febbraio 2019, nella Galleria Conte, in Largo Fusinelle, sarà visibile una videoinstallazione dedicata a Nicolò Tron, nobil veneziano che portò in terra scledense, nel 1718, il meglio di quanto aveva visto in Inghilterra in termini di innovazione industriale. E’ lui che lascerà in eredità un modello di impresa raccolto poi da Francesco e Alessandro Rossi.

Nicolo’ Tron può dunque essere visto come un precursore e catalizzatore del tempo, che attraverso le sue intuizioni favorì il cambiamento in quell’attività economica e commerciale già diffusa come la lavorazione della lana, portandosi dietro anche un diverso stile di vita che coinvolse migliaia di persone.

La videoinstallazione potrà essere vista dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 durante l’apertura della Galleria Conte.