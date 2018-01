SCHIO – Ecco il parcheggio agevolato per le auto elettriche

È una misura concreta e immediata: offre un pronto riscontro legato al risparmio e un vantaggio di più lunga distanza a beneficio dell’ambiente: i possessori di auto ibride ed elettriche potranno parcheggiare negli spazi blu, solitamente a pagamento, anche per tutto il 2018 con un abbonamento simbolico di 10 euro. L’iniziativa esce dunque dalla fase sperimentale. I parcheggi in superficie che rientrano in questa “promozione” sono quelli pubblici di proprietà comunale in via Baccarini, via Btg. Val Leogra, piazza A. Da Schio, piazza Statuto, via Rompato, via Gorzone, piazza IV Novembre, piazzale Baracca, via Marconi, via Card. Dalla Costa, via Pasubio, via XX Settembre, via Gaminella e parcheggio ex scalo merci Stazione Ferroviaria. La decisione va in coerenza con la Revisione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile PAES (2016) che prevede che il Comune promuova per primo lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso l’acquisto di mezzi a trazione elettrica e agevolando i parcheggi di auto ibride ed elettriche su spazi a pagamento. Analogo obiettivo strategico è contenuto del Documento Unico di Programmazione 2017/2019. La stessa Regione del Veneto prevede che gli autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno siano esentati per tre annualità, dalla data di immatricolazione, dal pagamento della tassa automobilistica regionale; Operativamente, gli interessati dovranno rivolgersi allo sportello QUICittadino, per il pagamento dell’abbonamento annuale di 10 euro e il ritiro del contrassegno di sosta. Un’apposita segnaletica verticale indicherà quali parcheggi rientrano in questa agevolazione. “Intendiamo continuare a spingere in modo deciso verso la mobilità sostenibile” dichiara Anna Donà, assessore all’Ambiente ” favorendo quei cittadini che nell’acquisto di un mezzo scelgano l’alternativa elettrica o ibrida. Dalle 135 richieste del 2016 siamo passati alle 219 del 2017, è una buona risposta. Riteniamo che anche un piccolo riconoscimento in termini di risparmio quotidiano sul parcheggio sia un segnale importante”.