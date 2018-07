SCHIO – Le colline di Schio pronte a crescere

L’Amministrazione Comunale di Schio ha avviato una serie di iniziative per promuovere e valorizzare le aree collinari della città. Tali azioni riguardano da un lato la manutenzione della sentieristica, il rifacimento della segnaletica e il posizionamento di bacheche informative presso i centri da cui si dipartono i sentieri e, dall’altro, l’attivazione di una rete di operatori economici, la realizzazione di un filmato promozionale e l’organizzazione di un programma di uscite per far apprezzare il territorio sia ai locali che ai visitatori. Le escursioni, curate da Ecotopia, comprendono, per il 2018, quattro passeggiate e un’attività con l’e-bike, in collaborazione con l’associazione Biosphaera, tra luglio e ottobre. Le proposte e i destinatari sono differenziati, con l’obiettivo di offrire proposte variegate: l’uscita al chiaro di luna del 28 luglio, la caccia al tesoro in compagnia degli asini del 9 settembre e la passeggiata legata agli alberi e al legno che si svolgerà domenica 14 ottobre sono state pensate per le famiglie, mentre il giro in e-bike del 5 agosto e la passeggiata “stellata” del 19 agosto sono rivolti principalmente ai singoli, alle coppie o agli amici. Ogni uscita prevede il coinvolgimento degli operatori del territorio, con la possibilità di assaggiare alcuni prodotti di aziende agricole locali, effettuare delle degustazioni proposte dai ristoranti DaMarco e Da Giancarlo, gustare un aperitivo presso il ristorante stellato Spinechile e acquistare un cestino proposto dall’alimentari Dalla Vecchia. La Passeggiata “Stellata” e l’uscita “Storie di alberi” prevedono inoltre una visita a due realtà artistiche ed artigianali d’eccellenza del territorio, rispettivamente il laboratorio di Pino Guzzonato, maestro della carta, e Nicola Tessari, artista del legno. Per il 2019 si prevede di riproporre il programma di uscite a Monte Magrè e lungo i sentieri del Tretto non toccati quest’anno, coinvolgendo altri operatori del territorio