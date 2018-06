SCHIO – Il Trofeo Tessitore per la Maglia Rosa del Giro Under 23

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Il Trofeo Tessitore, il cui prototipo è stato donato ufficialmente dal Distretto della Scienza e Tecnologia al Comune di Schio nel maggio 2017, affinché diventasse un premio ufficiale conferito dalla Città, si prepara al debutto. Il primo esemplare sarà infatti consegnato il 14 giugno 2018 all’atleta che al termine della 7^ tappa (Schio – Pian delle Fugazze) del Giro d’Italia Giovani U23, avrà conquistato la Maglia Rosa.

Il Trofeo riproduce il Monumento al Tessitore, soprannominato l’Omo (“uomo” in dialetto veneto), realizzato nel 1879 da Giulio Monteverde su commissione di Alessandro Rossi che lo dedicò “ai suoi tessitori”. Risulta essere il primo monumento in Italia dedicato a dei lavoratori, ed oggi è uno dei principali simboli della Città di Schio. La statua raffigura un operaio che tiene in mano una navetta, parte essenziale del telaio meccanico; ai suoi piedi sono posti dei panni, il frutto del suo lavoro.