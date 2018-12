SCHIO – Dj Gaggia, dai “piatti” ai bicchieri

Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Ed è capitato ad un dj “storico” del Vicentino, re incontrastato della dance nostrana ma con ingaggi in tutta Italia e anche all’estero, soprattutto nel periodo estivo. Il protagonista è lo scledense Luciano Sbalchiero, in arte dj Luciano Gaggia, eternamente sui piatti delle discoteche italiane a far ballare divertire tutte le generazioni. Per Luciano si sono aperte le porte di un’enoteca dove dovrà scontare una pena per alcoltest positivo. Nell’estate del 2016 il 17 agosto, Gaggia ha appena suonato in una discoteca rinomata di Trieste. «Quando lavoro lontano mi fermo sempre là a dormire – ha spiegato il dj al Giornale di Vicenza – per precauzione. L’hotel era a meno di un chilometro. Alle 5 del mattino ho preso l’auto . Ovvio, qualcosa avevo bevuto ma non ero ubriaco e in giro non c’era più nessuno». Gaggia comunque al test risulta positivo ed è recidivo per un controllo di nove anni fa. Il giudice triestino, quindi, norme alla mano, lo condanna ad un anno e multa di 4 mila euro. La multa però viene in parte condonata con una “messa in prova” in un’associazione di volontariato penitenziario che gestisce, guarda caso, un’enoteca a Camisano. E così Gaggia dovrà fare 18 ore settimanali per sei settimane. Così dai piatti ai bicchieri, si scherza, ma il caso è comunque vero. “Poco male – commentano sul web i suoi numerosi fan – crediamo che la condanna sia giusta perché anche se il Dj Gaggia ci è simpatico non può stare sopra le regole, ma ancor più giusta è la condanna in Enoteca…cosi potrà imparare meglio a conoscere i vini!”.