Sarego, al via i lavori al fiumicello Brendola

“Il ruolo delle amministrazioni comunali e dei cittadini è spesso determinante per dar luogo alla tempestiva azione del Consorzio nel ripristinare cedimenti, anche importanti, che potrebbero determinare significative conseguenze”. Con queste parole il presidente del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Silvio Parise, interviene in merito ai lavori di ripristino del cedimento di una sponda verificatasi in un tratto del fiumicello Brendola, in territorio comunale di Sarego.

Dopo un attento sopralluogo eseguito da parte dei vertici del Consorzio, dal direttore del Genio civile di Vicenza e dal sindaco di Brendola, Bruno Beltrame, i lavori sono stati definiti urgenti, quindi è immediatamente partito l’iter previsto in questi casi.

“Nel tratto di sponda ceduto era indispensabile intervenire con urgenza – sottolinea il presidente Parise – per la pubblica incolumità, in quanto attualmente la sommità spondale rimane l’unica via di transito per gli agricoltori che in questi giorni hanno dato avvio ad importanti attività, con passaggio di trattori lungo la capezzagna sommitale della sponda sinistra del fiumicello Brendola”.

L’ufficio progettazione di Sossano del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha redatto prontamente il progetto, a firma dell’ing. Mascia Gaino, per l’importo complessivo di 120.0000 euro.

“I lavori per il consolidamento del tratto oggetto di erosione – conclude il presidente Parise – consistono i una prima fase di rimozione del materiale terroso franato in alveo, per un volume di 750 metri cubi, che costituisce ostacolo al regolare deflusso delle acque. Successivamente si provvederà alla ricostruzione della sponda, secondo l’andamento originario, mediante una palificata in legno di 130 metri e materiale lapideo in sponda”.

A lavori ultimati anche la capezzagna in sommità per il transito dei mezzi risulterà come ante frana.