Saoncella (Forza Italia) denuncia dormitorio abusivo: “Con noi basta degrado”

Si accende la campagna elettorale di Vicenza a colpi di foto, che molto spesso parlano più dei testi scritti. Dopo il reportage di Caterina Soprana sulla Vicenza abbandonata, arriva quello del candidato di Forza Italia Francesco Saoncella, che ha scoperto un altro dormitorio abusivo in città: al parcheggio in Borgo Santa Lucia e più precisamente in via Zambeccari.

“Mi domando”, afferma il volenteroso Saoncella, “se la polizia locale abbia segnalato all’assessore alla sicurezza e all’assessorato ai servizi sociali di queste situazioni che portano evidentemente degrado, ma che sono pericolose per le stesse persone che sono protagoniste dei bivacchi temporanei!”

“Se il centrodestra sarà al governo della città”, conclude Saoncella, “queste situazioni non si vedranno più: sicuramente dovremo potenziare i servizi sociali per dare risposta a queste persone “mal in arnese”, ma anche bisogna che la polizia locale dirotti sui servizi di competenza tutto ciò che segnalano i cittadini!”