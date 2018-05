SANDRIGO – Sequestrati in un campo rom 19 cani infestati e in condizioni igieniche disperate

8 cani e 11 cuccioli con zecche ovunque, con la pelle completamente coperta. Animali ridotti in condizioni igieniche inenarrabili. Il tutto dentro a un campo rom, dove erano accampati 3 famiglie di nomadi. Il blitz congiunto tra polizia e medici veterinari, alla presenza anche del Sindaco visto la gravità della situazione, è scattato poche settimane fa nella zona industriale di Sandrigo. Sono stati sequestrati in tutto 19 cani, infestati da migliaia di zecche e di vermi. Vermi nelle feci e nel vomito dei cani, zecche che li ricoprivano interamente: quello che hanno trovato le autorità che sono intervenute è documentato da alcune foto che fanno accapponare la pelle. Gli esponenti delle 3 famiglie, che vivono da tempo in roulotte e baracche del campo-nomadi in un situazione di degrado, hanno reagito in malo modo al sequestro con urla e spintoni nel tentativo di bloccare gli uomini dell’Ulss.