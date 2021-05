Sabato a Vicenza il Circo delle pulci

(immagine generica archivio)

Circo delle pulci, sabato 15 maggio in piazzale De Gasperi e viale Roma. Mercato con prodotti fatti a mano dedicato alla Terra

Il Circo delle pulci sabato 15 maggio, dal mattino al tramonto, in piazzale De Gasperi e viale Roma ospiterà espositori artigiani che proporranno prodotti legati alla “Terra” e a tutto ciò che l’uomo può creare. Si potranno acquistare oggetti in legno e cuoio, pietre preziose, metalli, sassi dipinti, scarpe fatte a mano, abiti per bambini, vestiti per le bambole, cappelli, gioielli, tutti pezzi originali, differenti uno dall’altro e unici nel loro genere. L’evento, organizzato dall’associazione Pandora con l’assessorato al turismo, si ripeterà sabato 19 giugno e sarà dedicato al solstizio d’estate con espositori con banchi a tema.



L’iniziativa fa parte del cartellone Vivi Vicenza…d’estate: programma al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/278981

Ecco il programma:

Quasi quaranta eventi sono in programma nei fine settimana tra maggio e settembre 2021 nelle piazze, nelle vie e nelle contrade del centro storico di Vicenza.

Più di 50 giorni per vivere “Vicenza…d’estate”, all’aperto e in sicurezza nel rispetto di tutte le misure anticovid.

Mercati artistici e con prodotti fatti a mano, esposizioni, appuntamenti culinari e musicali, eventi per grandi e bambini animeranno il cuore del centro storico e non solo. Saranno coinvolte piazza dei Signori, corso Fogazzaro, piazza San Lorenzo, piazza Castello, piazzale De Gasperi, viale Roma e Campo Marzo.

Luogo di svolgimento: Centro storico

Vicenza

Organizzatore: Assessorato al turismo con le associazioni Botteghe di Piazza Erbe, Chiaroscuro, Il Tritone, associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, Non ho l’età, Oltre il Benessere, Pandora, Pigafetta500, Theama Teatro, Confcommercio Vicenza, Confesercenti, e con Due Punti Eventi, Fonzarelli’s Cafè, IEG, Il Mondo di Bu, JM Consult, Mareadentro, Tipico eventi, TVA Vicenza, Veneto a Tavola, Vievents, ViviFestival.

Programma

08/05/2021Unico

Piazza dei Signori08/05/2021Arte in Corso

Corso Fogazzaro sud e Piazza San Lorenzo15/05/2021Circo delle pulci

VicenzaDal 30/05/2021 al 31/05/2021Salute alle Erbe

Piazza CastelloDal 18/06/2021 al 20/06/2021Festival dello gnocco fritto

Campo Marzo – esedraDal 30/07/2021 al 01/08/2021Fontane danzanti e Street food

Campo Marzo – esedraDal 06/08/2021 al 08/08/2021Pizza Festival Vicenza

Campo Marzo e viale RomaDal 01/10/2021 al 03/10/2021Gourmet Festival 2021

Campo Marzo