Ruba al Carrefour dei guanti da motociclista, denunciato un 31enne di Fara Vicentino

B.A, trentunenne di Fara Vicentino è finito ancora nei guai per aver rubato questa volta un paio di guanti da motociclista di prestigio in un supermercato di Thiene, nascondendoli sotto i vestiti. L’episodio è avvenuto verso l’ora di pranzo il 19 ottobre scorso al Carrefour di via del Terziario. Il giovane è entrato all’interno del negozio e, dopo aver adocchiato l’articolo di suo interesse, ha cercato di fuggire via.

Un vigilantes però, che si trovava nell’ipermercato, lo ha notato e ha deciso di bloccarlo, contattando i Carabinieri della Compagnia di Thiene. Immediato l’intervento dei miliari dell’Aliquota Radiomobile, che si sono precipitati sul posto.

Il trentunenne è stato trovato in possesso di un paio di guanti da motociclista ad alta visibilità, per un valore di circa 30 euro, rubati all’interno del negozio, con la confezione già aperta e privata del dispositivo antitaccheggio.

Dopo i vari accertamenti la denuncia è quindi scattata nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine per simili reati.

La sua posizione adesso è al vaglio della Procura della Repubblica di Vicenza per furto aggravato.