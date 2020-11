Ruba 100 euro di superalcolici al supermercato: all’uscita la Polizia di Stato lo arresta

C.D., 31enne di Arzignano, è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Vicenza mentre scappava dopo aver rubato alcune bottiglie di superalcolici dal Supermercato Interspar di Viale Mercato Nuovo, in città. Ad attirare gli Agenti della Polizia di Stato, impegnati da alcune settimane in pattugliamenti rafforzati nella zona, le urla di una dipendente che, accortasi del furto, si è messa all’inseguimento del ladro.La Volante, che transitava proprio lì, ha subito riconosciuto il soggetto – noto per i suoi numerosissimi precedenti penali – arrestandolo. L’uomo, che era riuscito ad eludere il controllo alle casse tranciando di netto la barriera posta sulla porta di emergenza, aveva sottratto 8 bottiglie di alcolici per un valore di circa 100 euro.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo aveva con sé anche numerose chiavi e grimaldelli per tagliare le etichette antitaccheggio.

L’uomo è stato quindi trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura con l’accusa di furto aggravato, a disposizione della Autorità Giudiziaria ed in attesa della convalida dell’arresto.