Rogo di Campiglia: pompieri al lavoro anche di notte, la situazione aggiornata

Sono ancora al lavoro i pompieri intervenuti per il disastroso rogo di Campiglia ma fortunatamente non vi sono più sostanze plastiche che bruciano. Ancora da tracciare il bilancio dell’incendio che ieri, a partire dalle 12.20, ha devastato l’azienda Euganea Pannelli in via Pilastri a Campiglia dei Berici (nella quale lavora una quindicina di persone e che produce pannelli isolanti in PVC, con sede anche a Lanzetta di Lozzo Atestino) facendo alzare una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco intervenuti addirittura con 13 mezzi sono ancora al lavoro sul posto. Ieri sono accorsi a Campiglia da Lonigo, Vicenza, Este, Rovigo, Verona, Padova con volontari di Thiene coordinati dal comandante di Vicenza Mauro Luongo e dal vice Giovanni Vassallo. Devastato il capannone di 3 mila metri quadri dell’azienda.

Evitato il peggio, ossia che vi fossero feriti e che le fiamme si estendessero ai capannoni vicini. Come già scritto ieri l’Arpav ha posizionato centraline a Campiglia e nei paesi attigui per monitorare lo stato dell’aria e, secondo quanto ci ha riferito il sindaco Massimo Zulian, non dovrebbero esserci conseguenze pericolose per la salute dei cittadini, anche se bisognerà attendere le analisi dei rilievi.

Il sindaco di Campiglia Zulian rassicura oggi: “L’Arpav ha confermato in via ufficiosa che non vi sarebbe stato il temuto inquinamento pericoloso per la salute dei cittadini e il livello delle polveri rilevato è lo stesso di quello in città. L’odore acre non sarebbe stato collegato al livello inquinante delle polveri. I pompieri continueranno il lavoro anche oggi per la completa messa in sicurezza dell’area”.