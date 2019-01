Roberto Maroni a Vicenza: presenta “Il rito ambrosiano”

Lunedì 21 gennaio 2019 ore 18.00

Roberto Maroni

Presenta il suo nuovo libro

Il rito ambrosiano. Per una politica della concretezza

Rizzoli, 170 pagine – 17 euro

Dialoga con l’autore Luca Ancetti

Lunedì 21 gennaio 2018 alle ore 18.00 a Palazzo Bonin-Longare in Corso Palladio 13 a Vicenza, Roberto Maroni presenta il suo nuovo libro “Il rito ambrosiano”. L’incontro è promosso dalla Libreria Galla 1880, a dialogare con l’autore ci sarà il giornalista Luca Ancetti. Roberto Maroni ci parla delle differenze, in politica, tra Roma e Milano. Tatticismo e capacità di adattamento contro ascolto e pragmatismo. Maroni scrive che il rito romano non è sempre stato identico a se stesso. Nel corso del tempo ha subito contaminazioni e modifiche che in qualche modo ne hanno alterato la forma, ma certo non la sostanza e crede che la sua principale capacità rimanga quella di adeguarsi, con straordinario e infallibile mimetismo, a qualsiasi situazione. Prendendone il peggio. A differenza del rito ambrosiano, che ha come scopo quello di risolvere i problemi e si adatta anch’esso all’evoluzione del contesto. Prendendone, però, il meglio. Le parole chiave di chi pratica il rito romano 4.0 sono diventate superficialità, frettolosità, imprudenza. Alle quali vuole aggiungere anche un atteggiamento tra i più deprecabili a cui può ricorrere chi ha responsabilità di governo: la teoria del complotto.

L’autore

Roberto Ernesto Maroni (Varese, 15 marzo 1955) è un politico italiano, segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È stato Ministro dell’interno nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, Ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi Berlusconi II e Berlusconi III. È stato presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018.

Il libro

«La differenza tra Roma e Milano, tra rito romano e rito ambrosiano, sta tutta qua. Il primo è liturgia, lentezza, procedure. Il secondo concretezza, rapidità, efficienza.» È la lunga esperienza da ministro e da governatore della regione Lombardia a portare Roberto Maroni a questa conclusione. Ed è attraverso esempi di scelte improntate al pragmatismo e alla risoluzione di problemi reali che queste pagine tracciano l’elogio di un approccio alla politica privo di steccati ideologici, che non si pone come obiettivo una mera occupazione degli spazi del potere, capace di andare contro le rendite di posizione e le beghe di palazzo. Una netta distinzione, quella tra rito romano e rito ambrosiano, che si è evoluta nel tempo e che appare oggi, se possibile, ancora più accentuata: offuscata dal chiacchiericcio social, persa in un battibecco nevrastenico, la politica smarrisce la sua missione: migliorare la vita delle comunità che rappresenta, mossa solo da una passione innata e inderogabile. Superficialità, frettolosità e imprudenza non devono mettere a rischio la capacità di dialogo. Roberto Maroni punta il dito su cosa non ha funzionato nel nostro Paese e in Europa e su cosa oggi, nei primi mesi di governo giallo-verde, manca all’azione dell’esecutivo. E non risparmia consigli e suggerimenti ai due partiti di maggioranza.