Roberto Burioni a Valdagno mercoledì 30 ottobre

Roberto Burioni, il famosissimo medico che anche tramite i social porta avanti da anni una lunga battaglia contro i no-vax e tutti i vari filoni della cosiddetta “antiscienza” questa volta si occupa di Omeopatia. E lo fa passando in rassegna bugie, leggende e verità di un metodo di cura seguito da oltre 9 milioni di italiani nel suo ultimo libro, che verrà presentato dallo scienziato stesso mercoledì 30 ottobre alle 20.30 a Palazzo Festari a Valdagno.

Medici autorevoli sostengono che l’omeopatia non ha alcuna efficacia.

Affidabili siti internet scrivono nero su bianco che nei preparati omeopatici non c’è nulla se non acqua o zucchero. Eppure ci sono altri medici che prescrivono e farmacisti che vendono cure omeopatiche, e molte persone che conosciamo, di cui non possiamo mettere in dubbio né l’intelligenza né la buona fede, affermano di avere tratto grandissimi benefici dall’omeopatia. Ma gli omeopati hanno qualcosa da insegnare ai medici

“tradizionali”? La risposta ci sorprenderà.



ROBERTO BURIONI, medico, è professore ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha pubblicato “Il vaccino non è un’opinione” (Mondadori 2016), il bestseller “La congiura dei Somari” (Rizzoli 2017) e “Balle mortali” (Rizzoli 2018).