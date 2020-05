Rivoluzione digitale in Edilizia e Urbanistica ad Arzignano

Con indirizzo di Giunta del 13 maggio scorso è stato votato all’unanimità il progetto presentato dall’Assessore Riccardo Masiero di innovazioni e rinnovamento dei due importanti settori: Edilizia ed Urbanistica.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore Edilizia Urbanistica Riccardo Masiero: “Due gli obiettivi: aumentare la velocità delle pratiche e migliorare la trasparenza grazie ad informazioni semplificate e disponibili su web. L’attuale situazione di emergenza, e le richieste dei cittadino impongono la riduzione dei tempi delle pratiche e la possibilità di operare sempre più attraverso internet. Di conseguenza c’è la necessità di mettere a disposizione un cospicuo numero di informazioni chiare e precise a favore del cittadino, cosi oltre che accrescere l’autonomia dei professionisti nel gestire le pratiche.

I cittadini, da parte loro, potranno rintracciare preventivamente documenti e costi sapendo anticipatamente cosa servirà e quanto orientativamente costerà ciascuna pratica.

Siamo fiduciosi di portare “Arzignano a portata di clic” per ognuno di noi. A questo si aggiunga l’ipotesi governativa della detrazione fiscale del 110% per i nuovi interventi che inevitabilmente dovrebbe aumentare il numero delle pratiche e che necessita di informazioni chiare ed immediatamente rintracciabili”.

“Questo Assessorato, nella mia persona, – conclude Riccardo Masiero – sarà come sempre a disposizione per raccogliere suggerimenti e indicazioni per migliorare ancora di più il servizio, consapevole che il miglioramento per i cittadini e per i professionisti passa attraverso la trasparenza e l’innovazione”.

Il progetto di Innovazione Edilizia e Urbanistica vedrà la propria realizzazione nei prossimi dieci mesi, e prevede un piano d’azione così strutturato:

> Nuove assunzioni di tecnici istruttori: (n.2 architetti, n.1 geometra) di cui due già operativi proprio in questi giorni;

> Potenziamento del Suap (Sportello Unico Attività Produttive) come principale canale di ricevimento pratiche e dialogo con gli altri Enti.

STRUMENTI INSERITI NEL NUOVO SITO DEL COMUNE:

1• Pubblicazione online del Prontuario degli interventi edilizi e relativi titoli abilitativi,

2• Pubblicazione online delle Checklist della documentazione da presentare con la pratica edilizia

3• App per il calcolo del contributo di costruzione,

4• Libreria Digitale delle normative edilizie applicabili

5• Nuova piattaforma semplificata SIT (piano regolatore online) da poter consultare anche attraverso il telefonino