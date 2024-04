Serena Banzato protagonista a “Montorso Incanta”

Sabato 20 aprile alle 20.45 Villa Da Porto a Montorso ospita il quarto appuntamento della rassegna letteraria “Montorso Incanta”. Protagonista della serata sarà Serena Banzato, che presenterà il suo libro “Cammina, vivi, amati. Pillole per ripartire un passo alla volta”.

Si tratta di un racconto autentico – e una riflessione profonda – sul viaggio di una giovane donna, mamma e atleta che realizza il sogno di partire per il cammino di Santiago e su come questa esperienza le abbia cambiato la vita per sempre, nel modo più inaspettato.

Sì, perché Serena è scampata alla morte per un sospiro: ciò che sembrava un infortunio da nulla, si è rivelato l’inizio di un incubo che mai avrebbe immaginato di vivere. Ma, nella tragedia, ha imparato che le seconde occasioni esistono e che le matite, anche se spezzate, possono colorare ancora.

Psicologa clinica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, Serena Banzato lavora per sostenere e supportare clinicamente persone in difficoltà. Collabora con diverse Federazioni Nazionali e in progetti scolastici, sportivi e sociali. Dopo aver rischiato la vita e l’amputazione di una gamba per una grave infezione, riparte diventando paratleta, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra i quali il titolo di Campionessa Italiana in Paratriathlon e su pista. Residente a Padova e mamma di Nathan e Santiago, continua ora la sua “seconda” vita con senso di gratitudine e testimoniando la propria storia.

L’ingresso è libero. Modera la giornalista Marialuisa Duso.