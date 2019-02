RIVIERA BERICA – Si ferma in pasticceria: gli rubano 16 kg di sigarette

Ancora una volta i ladri colpiscono chi va prelevare stecche di sigarette al Magazzino del Monopolio di Vicenza in via dell’Edilizia. Questa volta è successo ad un vicentino residente a Grisignano di Zocco, C.C: di 57 anni che ieri mattina dopo essere stato al Monopolio ed aver caricato 3 scatoloni di sigarette per un totale di 23 kg, si stava dirigendo verso la tabaccheria della sorella a Montegalda. Per strada ha pensato di fare sosta al bar pasticceria Farisato in Riviera Berica. Uscito dopo soli 5 minuti, ha scoperto che il finestrino posteriore destro era stato infranto ed erano stati prelevati circa 16 kg di sigarette per un valore approssimativo di 4000 euro.