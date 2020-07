Riduzione TARI per le imprese, c’è tempo fino all’11 luglio

Le imprese di Zermeghedo che a causa del coronavirus per un periodo hanno dovuto chiudere (perché obbligate dai codici ATECO o per scelta volontaria) possono presentare entro l’11 luglio in Comune l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.comune.zermeghedo.vi.it) di richiesta della riduzione della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2020.

Le quote di riduzione saranno decise con successiva deliberazione da parte della Giunta comunale.

“È un segno di attenzione nei confronti del settore produttivo – commenta il sindaco Luca Albiero – che è stato messo a dura prova da questa emergenza. Un beneficio economico che potrà contribuire al rilancio delle imprese del nostro territorio”.