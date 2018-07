RECOARO – Muore a 37 anni nella sua baita sul Monte Spitz

La montagna era la sua passione: una baita tutta per sé, per respirare la pace e la tranquillità dei boschi. E’ morto lì, nel suo piccolo rifugio montano, domenica, il 37enne Matteo Marchi di Recoaro. Forse un infarto gli è stato fatale: Matteo come spesso faceva era salito nella sua baita per fare dei lavoretti di manutenzione domenica mattina. Verso sera il fratello Davide, non vedendolo tornare, è andato a cercarlo: l’ha trovato addormentato per sempre lì, nel suo pezzo di mondo. Matteo abitava in contrà Benetti con la famiglia e di lavoro faceva l’operaio. Il magistrato ha comunque disposto l’esame autoptico per stabilire le cause della morte del ragazzo