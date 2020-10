Rapina con pistola al centro scommesse: via 14 mila euro

Rapina stamane alle 9.40 al centro sommesse Crystal Gaming Hall di via Brescia 65. Un individuo travisato con cappello e sciarpa ha minacciato con una pistola il titolare facendosi consegnare la somma di euro 14.000 circa e, dopo averlo rinchiuso in una stanza è fuggito. Non si conoscono il mezzo utilizzato e la direzione di fuga. Sono in corso indagini e ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo e Vicenza.