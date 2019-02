Rapina alla sala slot in pieno giorno: via 5mila euro

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, alle ore 11 circa di ieri, sono intervenuti a Grisignano di Zocco, in via G. Mazzini, presso la sala slot “La Dea Bendata” a seguito di rapina verificatasi alle 10.30 ad opera di un individuo con passamontagna ed armato di coltello. Il rapinatore, dopo aver minacciato il titolare, un 21enne di nazionalità cinese, si faceva consegnare la somma 5.000 euro custodita nel registratore di cassa, dileguandosi. Le indagini sono in corso con particolare riguardo all’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.