Ramaglie in fiamme: scoppia un incendio a Chiampo (FOTO)

Alle 20 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo di Via Panzale a Chiampo per un incendio di un cumulo di ramaglie con fiamme molto alte visibili da gran parte della valle: numerose le segnalazioni telefoniche alla sala operativa del 115. Le squadre intervenute da Arzignano (appena rientrate dall’incendio di Cima Marana) e Vicenza con tre automezzi e sette operatori, hanno utilizzato dello schiumogeno, soffocando nell’immediato le fiamme. I pompieri hanno poi provveduto alla bonifica con il minuto spegnimento e la rimozione di tutto il materiale. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza.