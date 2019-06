Ragazza sul cavalcavia: la polizia la salva

La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina poco dopo le 10 all’altezza del cavalcaferrovia di via Camisano (Vicenza Est). Un cittadino aveva infatti segnalato la presenza di una ragazza, che lasciava intendere di voler compiere un gesto estremo. Sul posto è stata inviata una pattuglia delle volanti. Gli agenti sono scesi e si sono avvicinati alla giovane, una 24enne del Basso Vicentino, in stato confusionale, e con uno scatto fulmineo sono riusciti a fermarla. La giovane è stata data in cura ai sanitari del 118 e portata in psichiatria per accertamenti