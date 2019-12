Pubblicato il bando per il progetto della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Da diversi anni i Comuni di Cornedo Vicentino e Brogliano condividevano con la Provincia di Vicenza la necessità di identificare una soluzione progettuale per lo svincolo in uscita nella valle dell’Agno e prevedere opere complementari alla Superstrada Pedemontana Veneta.

A luglio il Consiglio Provinciale ha approvato l’accordo di programma tra la Regione del Veneto, la Provincia e i Comuni di Brogliano, Castelgomberto e Cornedo Vicentino per la realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, individuando la Provincia quale soggetto esecutore delle opere.

Successivamente si è dato avvio alla fase di progettazione, con lo studio di fattibilità delle alternative progettuali, arrivando a prevedere una spesa di realizzazione pari a € 6.197.500.

Quest’opera sarà cofinanziata dalla Regione per un importo di € 3.946.769,50 e dalla Provincia di Vicenza per i rimanenti € 2.250.730,50.

Al fine di avviare al più presto i lavori, lo scorso martedì 4 dicembre, è stato pubblicato sul portale di gare telematico della Provincia il bando relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica economica e del progetto definitivo ed esecutivo della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, variante alla SP 246 Recoaro in Comune di Cornedo Vicentino e Brogliano, per un importo di € 456.071,90.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il termine per l’invio delle offerte è previsto per lunedì 13 gennaio 2020.

“Grazie all’impegno di tutti i sindaci della Valle siamo arrivati al 4° lotto della strada complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta, riducendo al minimo l’impatto sul territorio e risparmiando risorse economiche.”– dichiara il Sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro.

“La strada è in discesa, ora: i finanziamenti per il progetto, cofinanziato da Regione e Provincia di Vicenza, sono disponibili. Adesso dobbiamo ridurre il più possibile i tempi di realizzazione.” – aggiunge il Consigliere delegato alla viabilità, Davide Faccio – “Ringrazio anche le categorie economiche, che sono state vicine alle Amministrazioni nel progetto, capendone l’importanza per il territorio.”

“Oggi stiamo dando una risposta concreta ai cittadini, intervenendo sul problema della viabilità della Valle, che non riguarda solo i residenti dei Comuni attraversati dalla SP 246.”- conclude Giancarlo Acerbi, Vicepresidente della Provincia di Vicenza e Sindaco di Valdagno – “Questo è un progetto nato dalla condivisione di intenti e dal lavoro di squadra di Sindaci, Provincia di Vicenza, Regione e tecnici.”