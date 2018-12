POJANA M. – Tentano furto in casa, denunciati 2 minorenni

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, nella mattinata di ieri, hanno indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per concorso in tentato furto aggravato in abitazione un sedicenne ed un quattordicenne entrambi residenti a Noventa Vicentina.

L’attività investigativa è scaturita dalla denuncia di una ventiduenne residente a Pojana Maggiore, che aveva segnalato che una notte della scorsa settimana, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, era stata svegliata da alcuni rumori provenienti dall’esterno.

Affacciatisi aveva notato la presenza di due individui che, utilizzando una grondaia, dopo aver raggiunto una delle finestre dell’abitazione stavano tentando di accedervi.

I due si erano dileguati ma i riscontri investigativi acquisiti nei giorni successivi dai militari dell’Arma hanno permesso di identificare i due minori. Le indagini proseguiranno alla ricerca di eventuali complici.