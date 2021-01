Perseguita ex compagna: arrestato 27enne (sequestrati anche 9 mila euro in contanti)

Nel pomeriggio di sabato 23 gennaio, le volanti della Questura di Vicenza hanno proceduto all’arresto di K.A., cittadino albanese, classe 93, perché responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna.

L’uomo, che al momento si trova ristretto al carcere di Padova a disposizione della procedente A.G., ha ripetutamente minacciato la sua ex compagna fino a quando gli Agenti della Questura lo hanno trovato nei pressi dell’abitazione di quest’ultima.

Il giovane, che anche in questa ultima occasione era intenzionato ad incontrare, contro la sua volontà, la giovane donna, annovera alcuni precedenti legati all’uso di sostanze stupefacenti. Rintracciato dalle Volanti è stato quindi intercettato a bordo della sua vettura e condotto negli uffici di Viale Mazzini.

Qui, a seguito di ulteriori accertamenti, è stato sottoposto ad una accurata perquisizione, estesa poi alla vettura nella sua disponibilità e alla sua dimora dove gli investigatori hanno rinvenuto numerose banconote per un ammontare cdi circa 9000 euro.

L’operazione, frutto della sinergia investigativa di Volanti, Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico, ha consentito di interrompere la condotta del soggetto che, se non arginata, avrebbe potuto causare un grave pericolo per la donna.