Pericolo cinese

Una bomba pronta a scoppiare, con possibili effetti devastanti sia per la salute sia per potenziali e negativi risvolti economici.

Cosa nota alla cronaca il panico di contagio da coronavirus, un virus misterioso e per il momento indomabile. Ma al di là dell’aspetto medico, umano ed inquietante dell’infezione, potrebbero esserci aspetti pesanti anche a livello macro economico, e di questo i mercati probabilmente si sono già accorti.

La superpotenza economica cinese trema al solo pensiero di vedere il PIL del primo trimestre scendere sotto il 5% a causa del coronavirus, con effetti più devastanti di quelli provocati a suo tempo dalla SARS.

E’ una paura mondiale però, ed i mercati giustamente si dimostrano preoccupati, una faccenda da non sottovalutare che inevitabilmente porta incertezze sulla crescita dell’economia dell’intero continente asiatico ma non solo e che provocherà grossi problemi all’economia cinese a livello globale.

Un virus che rischia di contagiare l’economia cinese ma non solo purtroppo. I primi interventi che saranno necessari da parte del governo di Pechino a supporto dell’economia, dovranno andare nella direzione di un sostegno mirato al credito ed al bilancio, e di seguito ai settori del turismo e delle vendite al dettaglio destinati a grosse perdite.

Fabbriche chiuse, aerei a terra, voli verso la Cina sospesi, il tentativo disperato di fuggire dalla Cina del virus. E’ una situazione grave, basti pensare che se è vero che le morti sono inferiori rispetto a quelle causate dalla SARS, è altrettanto vero che le persone infettate considerando la sola Cina continentale sono molto superiori al totale di quello registrato nei nove mesi che tra il 2002 ed il 2003 sconvolsero l’Asia orientale attaccata dal virus SARS. Ma c’è anche un’ulteriore grossa e preoccupante differenza. In quegli anni la Cina era appena entrata nel WTO, oggi è la seconda potenza economica mondiale ed il suo PIL vale un sesto di quello mondiale.

Forse il temporale è arrivato, e con i listini azionari che erano ai massimi di tutti i tempi questa è una perfetta opportunità di vendita. Per chi ha usato prudenza l’impatto potrebbe essere anche modesto, per chi si è dimenticato l’ombrello invece in futuro potrebbe aver bisogno dell’antibiotico per guarire.