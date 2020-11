Per il 40° Pal Zileri si regala l’on-line store

Pal Zileri, iconico brand italiano di abbigliamento maschile, celebra il 40° anniversario della propria nascita inaugurando la nuova boutique online. Il nuovo spazio ospiterà, oltre al marchio Pal Zileri, anche le altre linee del brand: la linea Cerimonia, pensa- ta per vestire con eleganza le occasioni speciali; la linea LAB, dedicata a un cliente alla ricerca di capi “smart” che possano accompagnarlo dal lavoro al tempo libero; e il servizio Made To Measure, fiore all’occhiello del brand, pensato per i clienti più esigenti che, oltre a ricercare la qualità di un prodotto interamente Made in Italy, vogliono un prodotto altamente personalizzato.

L’online shop presenta due sezioni che possono aiutare il cliente a orientarsi nella scelta del look perfetto.

La prima, Contemporary Tailoring, è la sezione dedicata a un guardaroba elegante ma dall’appeal contemporaneo: abiti, giacche e cappotti pensati per accompagnare il moderno business man durante tutta la giornata con l’eleganza che da sempre contraddistingue Pal Zileri.

La seconda, Urban Casual, è la sezione più dinamica e sportiva, fatta di capi versatili dalla voca- zione urban, pensati per il tempo libero ma anche per quelle occasioni in cui si ha voglia di indos- sare una giacca, magari reinterpretandola con un paio di jeans e di sneakers.

Da oggi il guardaroba maschile ha un nuovo indirizzo: www.palzileri.com

Marco Sanavia, CEO Pal Zileri. “Nel 2020 mi sembrava doveroso per un brand come Pal Zileri, da sempre contraddistinto da un’anima locale, italiana, e un approccio globale nella comunicazione e nella distribuzione, avere uno store online che rispettasse tale approccio e che ci permettesse di comunicare il mondo valoriale del brand nel modo più appropriato. Abbiamo ricercato a lungo il partner stra- tegico che potesse supportarci in questo step e l’abbiamo trovato in Filoblu che ha saputo aiutar- ci nella realizzazione di un e-store custom made nel quale l’intero mondo Pal Zileri e le linee che di esso fanno parte, trovano la giusta collocazione.

L’online non è soltanto un importante canale di vendita, ma è anche una vetrina sul mondo che ci permette di raggiungere i nostri clienti ovunque si trovino con lo stesso messaggio e la stesso servizio che riceverebbero in uno store fisico. Per questo abbiamo voluto attivare anche un servizio di store assistant che ci permette di avere un approccio più personale e caldo rispetto al media che stiamo utilizzando. Riteniamo infatti che non si possa prescindere dalla relazione di fiducia che viene a instaurarsi fra cliente e brand, relazione che il fondamento di ogni nostra scelta.”