Pauroso scontro: due feriti estratti dalle lamiere

Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via via Martini incrocio Canova a Nove per lo scontro tra due auto: due feriti. La squadra dei pompieri arrivata da Bassano ha messo in sicurezza le due Fiat Punto, e utilizzando cesoie e divaricatori estratto un uomo, rimasto bloccato nell’abitacolo dell’utilitaria. I due feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 e trasferiti in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate un’ora circa. Non sono note per ora le condizioni dei feriti