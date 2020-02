Passa con il rosso e investe una ciclista: “Accecato dal sole”

Una ciclista di 74 anni, A.E.M., è stata investita ieri mattina intorno alle 10 lungo la Provinciale Pasubio a Motta di Costabissara da un’auto che non si sarebbe fermata al semaforo pedonale a chiamata. In quel momento infatti il semaforo era rosso, per consentire proprio l’attraversamento alla pensionata, di fronte alla Chiesa di San Cristoforo. Secondo le prime informazioni riportate da L’Eco Vicentino, l’investitore, S.P.A. 63 anni, anche lui di Costabissara, non si sarebbe accorto del semaforo rosso perchè accecato dal sole. Sul posto polizia e Suem, per soccorrere la donna che, seppur cosciente, non ricordava la dinamica dell’investimento.