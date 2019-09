Paga playstation a truffatore, che viene rintracciato dai carabinieri di Lonigo

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza per truffa G.C 45enne, residente a Giugliano in Campania (NA). Le indagini dei militari sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nei giorni scorsi, da un 25enne residente ad Arcole che dopo aver letto nel social Facebook l’inserzione pubblicata dall’indagato, riguardante la vendita di una consolle per videogiochi del valore quantificato di 175 euro l’aveva contattato per definire la trattativa e successivamente avevo proceduto alla ricarica del corrispondente importo di una carta PostePay a lui intestata. L’acquirente, a seguito del mancato recapito della merce, aveva tentato di contattare il venditore che si era reso irreperibile a qualsiasi chiarimento. Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria berica valutare i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.