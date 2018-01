PADOVA – Gatti rarissimi in Fiera

Gatto nudo con le orecchie piegate e Maine Coon rosso con occhi azzurro e ambra. Rarità in Fiera

Si chiama Bamby ed è un Elf, (in foto) uno dei dieci gatti della nuova razza di gatto nudo americano dalle orecchie piegate esistenti in Italia. Sarà tra i grandi protagonisti dell’Esposizione Internazionale Felina di Padova sabato 20 e domenica 21 gennaio alla Fiera di Padova.

Nato in Russia vive a Torino dove Emanuela Fichino da anni alleva i gatti nudi canadesi Sphynx. Le origini di questa razza (definite nel 2013) derivano dall’incrocio tra l’American Curl e la Sfinge, incrocio creato da Karen Nelson e Kristen Leedom.

Come racconta la loro nuova “mamma” Emanuela Fichino, “Bamby che a casa chiamiamo familiarmente Felfo, è un maschio di un anno e mezzo. L’ho comprato da un’allevatrice russa che ora si è trasferita in Italia ed ha uno dei due allevamenti di Elf presenti nel nostro Paese (a Torino e in Sardegna). Avendo sempre amato le diversità avevo iniziato ad allevare gli Sphynx e quando ho saputo di questa nuova razza me ne sono appassionata”.

Sono gatti molto curiosi e vivaci, dolci e affettuosi, amano stare vicino alle persone e agli animali. Tra le accortezze richieste per loro c’è il bagnetto da fare almeno una volta ogni due settimane, con shampoo neutro per bambini.

A fine febbraio la famiglia degli Elf si allarga con l’arrivo di due cucciolate in casa Fichino.

Li chiamano Elfi per la loro particolare piega all’indietro delle grandi orecchie. Hanno occhi grandi a mandorla, il più delle volte verdi o blu e il colore del mantello nudo dipende da quello dei genitori. Come peso massimo raggiungono i 7 kg, mentre possono vivere a lungo fino a 19 anni.

Tra sabato e domenica il pubblico potrà vedere in gara molti gatti rari e curiosi tra i 500 presenti nella 49^ Esposizione Internazionale Felina di Padova organizzato dal Movimento Azzurro (ecosezione veronese dell’associazione di protezione ambientale) sotto l’egida di ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana).

I gatti più belli del mondo saranno protagonisti, dalle ore 9,30 alle 19, nel concorso di bellezza a cui partecipano allevatori di tutta Italia, di Croazia e Ucraina. Queste le razze pregiate presenti: American Curl, Elf, Ragdoll, Somali, Siberiani, Sphynx, Persiani, Esotici, Maine Coon, Norvegesi delle foreste, British, Scottish Fold, Blu di Russia, inoltre Burmilla e Certosini presenti solo la domenica.

Quattro giudici internazionali chiamati a valutare per accertare la corrispondenza dei concorrenti agli standard di razza: Tomoko Vlach proveniente dall’Austria, Antonello Bardella dall’Italia, Brigitte Pepermans dal Belgio e Olga Tarnovskaya dalla Russia.

Tra le razze più curiose presenti all’expo di Padova, ci sono gli Scottish Fold presenti per la prima volta a Padova, gli American Curl e i Ragdoll. Ci sarà anche Aperol Perbachows (in foto) un Maine coon padovano dagli occhi impari, unico in Italia della sua variante colore (mantello rosso e bianco) ad avere un occhio azzurro e uno color ambra (allevatrice Michela Ferraro di San Pietro in Gu). Saranno presenti anche dei Persiani Cincillà in arrivo da Roma, poco visti a Padova (mantello bianco con sfumature grigie e occhi verdi); e i gatti di casa (di età superiore ai 4 mesi).

Il Best in Show inizierà alle ore 16 e terminerà con la proclamazione dei migliori gatti.

Il biglietto è di 12 euro (prezzo invariato dal 2007), mentre i bambini fino ai 12 anni (se accompagnati) entrano gratis. Per i più piccoli sarà allestita una grande cupola gonfiabile di 50 mq. sotto la quale potranno giocare e colorare utilizzando speciali tempere e acquarelli magici.

Sul sito https://www.igattipiubellidelmondo.it/ è possibile acquistare i biglietti online a un prezzo ridotto: 10 euro il sabato e 11 la domenica. Il parcheggio in Fiera è gratuito.

Il programma della due giorni prevede inoltre tre mostre speciali dedicate a sei specifiche razze secondo il seguente programma: sabato 20 gennaio gara di Persiani ed Esotici con sfilata sul ring di cuccioli, adulti e neutri a partire dalle 13,30, gestita dal Club Felino di Napoli. Alle ore 15 Speciale Forest dedicata ai gatti del Nord: Siberiani, Norvegesi delle Foreste e Maine Coon, organizzata dal Club Felino di Verona. Domenica alle ore 14 Speciale Ragdoll organizzato da Il Club dei Ragdoll. Speciali che prevedono premiazioni per ogni singola razza. Nelle due giornate saranno inoltre presenti i gatti di casa in apposita competizione.