OVEST VICENTINO – Traffico illegale di prosciutti, nei guai 25enne

Non droga, non pelli, né rame o peggio ancora esseri umani, ma… prosciutti. La Polizia Locale del distretto Vicenza Ovest ha scoperto ieri pomeriggio un traffico di cosce fresche di suino ed ora sta indagando per accertarne la provenienza.

Gli agenti di Polizia Locale stavano svolgendo ieri dei controlli lungo la Strada Regionale 11, Padana Superiore, all’altezza del mobilificio “Bissolo” di Gambellara quando hanno notato un’autovettura di colore grigio, una Volkswagen Sharan, proveniente da Vicenza, che svoltava all’interno dell’area di servizio ad insegna “Dotto”.

Gli agenti hanno notato che dall’auto scendeva un individuo per svolgere delle operazioni non ben identificate attorno al veicolo stesso, parcheggiato nelle vicinanze di un autocarro. L’uomo è stato visto scaricare dei sacchi neri dall’autocarro, caricarli nell’auto e ripartire a tutta velocità dopo circa 5 minuti, in direzione Vicenza. In quel momento gli operatori di Polizia Locale hanno deciso di intervenire per raggiungere l’auto e procedere ad un controllo. L’auto è stata fermata in località Dovaro nel Comune di Montebello Vicentino.

Alla guida vi era I. P., 25enne nato a Comanesti in Romania, attualmente domiciliato in Cologna Veneta in Via Dante in casa di una donna connazionale. L’auto, usata in comodato, risultava essere di proprietà di una coppia rumena residente a Moinesti, in Romania.

Nel veicolo erano stipati diversi sacchi ammassati nel vano di carico e all’interno dei sacchi vi erano ben 9 cosce di suino fresche. Alla richiesta di informazioni, il conducente ha riferito che tale merce proveniva da un non meglio precisato autista ed era appena stata trasferita nella sua auto nell’area di servizio “Dotto”. Informava inoltre che l’orario di scambio della merce era stato concordato in precedenza, che aveva consegnato all’autista 100 euro e che tale merce era destinata al consumo personale.

Visto l’ingente quantitativo di carne a bordo dell’auto, delle condizioni non idonee per il trasporto (temperatura non controllata) e la mancanza di documentazione atta ad attestare la provenienza e destinazione gli scriventi contattavano il dipartimento di prevenzione, servizio igiene alimenti e nutrizione, dell’azienda ULSS 8 Berica. Alle ore 17 circa sul posto è giunto il medico dell’Ulss che, constatata la situazione, ovvero il trasporto senza alcun documento accompagnatorio e la mancanza di rispetto della temperatura di con servazione, ha sottoposto a sequestro cautelativo i 9 prosciutti.

La carne è stata messa a disposizione dell’Autorità competente nella ditta FANTIN di Altavilla Vicentina. Ne è stata disposta la distruzione e sono in corso di definizione le contestazioni di tutte le violazioni accertate.

Per il conducente dell’auto potrebbe prospettarsi il reato di furto in concorso, qualora le indagini, tuttora in corso, portino all’identificazione del proprietario dell’autocarro dal quale sono stati scaricati i prosciutti.