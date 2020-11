OVEST VICENTINO – Finalmente riaperta la rampa di via Molinetto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Riaperta la rampa di via Molinetto per l’accesso diretto alla bretella in direzione sud.

Buone notizie sul fronte della viabilità cittadina. Il Consorzio SIS, che si sta occupando della realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, ha ultimato i lavori di rifacimento della rampa che dalla rotatoria di via Molinetto permette di accedere, in direzione sud, alla cosiddetta tangenziale ovest di Montecchio Maggiore, la quale, a SPV ultimata, fungerà da complanare per gli spostamenti locali.

“La riapertura al traffico della rampa – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – è un’ottima notizia, perché il traffico proveniente da Arzignano, avendo un accesso diretto alla bretella, per dirigersi in direzione sud, dove si trovano ad esempio la nostra zona industriale e il casello autostradale, non sarà più obbligato a percorrere la viabilità ordinaria che attraversa il centro della città”.

“Quotidianamente, soprattutto negli orari di apertura e chiusura delle attività produttive – afferma l’assessore alla viabilità Carlo Colalto – si creavano lunghe code a San Vitale e in corrispondenza dei semafori di viale Europa, che ora speriamo non si ripetano più”.