ORGIANO – Scontro tra due auto: 2 feriti

Alle ore 12.15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale fra due auto all’incrocio tra Strada San Feliciano e Teonghio nel comune di Orgiano: due feriti. La squadra dei pompieri di Lonigo ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto dalla Volkswagen Golf finita contro i platani l’autista e il passeggero, che sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale a Vicenza, dalle due ambulanze intervenute da Lonigo e Noventa . Illeso l’autista del Land Rover Discovery. La polizia locale di Barbarano ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.