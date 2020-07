Ordigni esplosivi in casa e violenza sessuale su 18enne: arrestato uomo nel Vicentino

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata una chiamata al 112 nella quale si richiedeva l’intervento per molestie sessuali ad opera di uno sconosciuto che aveva appena abusato di una diciottenne del posto.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile, già impegnati nei servizi di prevenzione e repressione dei reati, giunti immediatamente in via dei Tigli di Thiene raccoglievano tutte le informazioni che permettevano di individuare e bloccare subito il molestatore raggiunto dai militari nei pressi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale Giacomo Chilesotti.

L’uomo, poco prima, in preda ai fumi dell’alcool, aveva approfittato della giovane che si stava intrattenendo con altri suoi amici impegnati in una partita di calcetto, agguantandola energicamente sul fianco e palpeggiandole il fondo schiena.

Subito il molestatore è stato respinto dalla vittima aiutata, fortunatamente, dalla sua amica in sua compagnia. Poco distante dal luogo però la pattuglia, dopo un’attenta ricognizione dei luoghi, oltre a identificare il responsabile delle molestie, scorgeva una bicicletta da uomo con la quale lo stesso molestatore aveva raggiunto il teatro della violenza, appoggiata alla rete e nel cui cestino posteriore si trovava un grosso ordigno bellico potenzialmente pericoloso e in perfette condizioni.

Immediatamente la zona residenziale veniva stata messa in sicurezza e controllata a vista fino alle prime ore di questa mattina. Nel frattempo, mentre si procedeva all’arresto di Amerigo Battistello 68 enne di Zanè, poiché responsabile di detenzione e trasporto illegale di una bomba esplosiva carica della lunghezza di cm 43 e un diametro di cm 10, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Thiene hanno eseguito una perquisizione a Zanè, nel domicilio dell’arrestato nonché all’interno di un garage di Thiene utilizzato dello stesso. Qui veniva rispettivamente rinvenuta un’altra bomba esplosiva dalle identiche fattezze della prima, una bomba a mano tipo ananas, un grosso machete e oltre duecento cartucce per fucile e pistola di marche e calibro diverso.

Questa mattina, dopo che i carabinieri della Compagnia di Thiene, con uno straordinario impiego di uomini e mezzi, hanno presidiato costantemente tutta la notte gli ordigni rinvenuti a Thiene e Zanè, hanno richiesto l’intervento urgente degli artificieri del Rgt. Guastatori Paracadutisti Folgore di stanza a Legnago (VR) che hanno verificato l’effettiva pericolosità e messa in sicurezza dei due proiettili di artiglieria e della bomba a mano. Fortunatamente gli ordigni bellici non presentavano parti sensibili ed erano prive di esplosivo per cui resteranno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria fino al termine delle indagini.

La posizione dell’arrestato, attualmente agli arresti domiciliari, è al vaglio della Procura della Repubblica di Vicenza.