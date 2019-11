Omicidio di Noventa – Chiuse alcune vie del centro per simulazione forze dell’ordine

Si comunica che per ordine del Magistrato che sta seguendo l’indagine

relativa al fatto delittuoso del 13 marzo 2019, la Procura della

Repubblica di Vicenza ha informato l’Amministrazione Comunale di Noventa Vicentina che nella mattinata di giovedì 14 novembre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 15.00, indicativamente, dovranno essere chiuse al traffico le Vie Palladio, Carlo Porta ed un tratto di Via Collegio Armeno come da

ordinanza che alleghiamo.

Si tratta di una operazione con verifiche sul posto, accertamenti ed una prova di simulazione con i mezzi coinvolti. A tale proposito, vista l’eccezionalità della situazione, le Forze dell’Ordine e le Autorità competenti chiedono massima collaborazione alla Cittadinanza ed in modo particolare ai residenti ed ai titolari degli esercizi commerciali delle vie interessate.



In modo particolare nei momenti della simulazione e della verifica non

potranno transitare né mezzi né pedoni lungo la carreggiata e i passanti dovranno transitare lungo i marciapiedi senza sosta.

Saranno presenti in loco oltre ai tecnici della Procura, al Nucleo Investigativo di Vicenza anche i nostri Carabinieri della Stazione di

Noventa, la Polizia Locale ed alcuni volontari della Protezione Civile.



“Consapevoli dell’importanza di questa attività -dichiara il sindaco Mattia Veronese- si ringraziano le Forze dell’Ordine, i volontari, i

nostri Agenti di Polizia Locale e tutta la Cittadinanza per la

collaborazione richiesta. Ci si scusa per i disagi ma siamo convinti che

i cittadini comprenderanno le motivazioni di queste disposizioni. In

caso di necessità da parte di residenti e commercianti ricordiamo che i

nostri uffici rimangono a disposizione per ogni chiarimento”.