Armi in casa alla portata di tutti: denunciato cittadino vicentino

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Valdagno hanno deferito in stato di libertà un cittadino valdagnese classe ’55 per omessa custodia di armi. L’uomo deteneva lecitamente sette fucili di vario calibro, con le relative munizioni, a scopo di caccia, ma la denuncia è scattata a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza in materia di armi da fuoco: i militari hanno infatti constatato che l’uomo lasciava le chiavi dell’armadio dove erano custoditi i fucili a piena disponibilità dei suoi conviventi, con tutti i conseguenti rischi in termini di prevenzione da eventuali furti e per l’incolumità dei suoi conviventi. I fucili e le munizioni sono stati ritirati in via cautelativa e l’uomo è stato denunciato.

Le autorità Giudiziarie e Amministrative sono state quindi informate dalla Stazione di Valdagno.