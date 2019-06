Olimpiadi a Milano-Cortina, i commenti politici

Dal presidente Sergio Mattarella “il nostro capitano” a tutto lo staff, Giovanni Malagò ha molti grazie da dire dopo l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali 2026. E Malagò cita il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’allora governatore della Lombardia, Roberto Maroni, l’attuale Attilio Fontana. Quello del Veneto, Luca Zaia. Un passaggio lo dedica a Giancarlo Giorgetti. Poi si è rivolto a tutta la sua squadra: “Devo ringraziare il mio staff Carlo Mornati, Diana Bianchedi, Danilo Di Tommaso, Anna Ricciardi.

Decisivo per noi è stato l’altro ieri quando ho deciso di cambiare il senso della presentazione e questa scelta si è rivelata vincente. Grazie ai membri italiani del Cio, Franco Carraro, Mario Pescante, Manuela Di Centa. Un grazie particolare al presidente Mattarella, il nostro capitano”.



“E’ un grande traguardo per l’Italia e mi complimento per questo successo”. Anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli esulta per l’assegnazione a Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali del 2026. “E’ una tappa importante per il nostro Paese e per l’immagine di tutto lo sport italiano” ha aggiunto Ghirelli.

“Grande notizia le #Olimpiadi2026 a #MilanoCortina. Tutto il sostegno possibile a questa importante sfida che sarà anche un’opportunità di sviluppo e di crescita.

Complimenti all’Italia”. Così su Twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.



Il primo ministro Stefan Lofven mi ha appena chiamato per congratularsi per la decisione del Cio di assegnare a Milano e Cortina le Olimpiadi invernali del 2026.

Grazie mille al mio collega svedese. Stoccolma e Aare hanno presentato una candidatura di rilievo e sono state un avversario competitivo”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.